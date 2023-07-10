ООН, 10 июл — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш принимает участие в деятельности, направленной на продление черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Зерновая сделка невозможна без учета позиции России, заявили в Совфеде

"Я говорил с генеральным секретарем сегодня утром. Он глубоко вовлечен, как и (глава ЮНКТАД) Ребека Гринспан и (его заместитель по гуманитарным вопросам) Мартин Гриффитс в наши максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной имплементации черноморской инициативы и меморандума (о взаимопонимании между РФ и ООН)", — сказал Дюжаррик.

По его словам, ООН находится в контакте со всеми сторонами договоренности, в том числе с РФ, Украиной и Турцией.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.