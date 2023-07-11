МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Германия готовится отсрочить вступление Украины в НАТО, пишет СМИ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор сократился только до минус 10,5 пункта.