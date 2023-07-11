Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось почти в два раза
ZEW: доверие инвесторов к экономике Германии в июле снизилось до минус 14,7 пункта
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что индикатор сократился только до минус 10,5 пункта.