МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Экономический потенциал стран Африки, богатых уникальными ресурсами, огромен, но их развитие сдерживает колониальная политика Запада, заявил РИА Новости предприниматель, основатель Африканской объединенной бизнес-конфедерации, сопредседатель Африкано-русской энергетической ассоциации Джордж Себулела. В Индонезии предсказали конец господства западного колониализма

"Экономический потенциал региона огромен. Африка богата уникальными ресурсами, но при этом возникает парадокс – при всем богатстве природными ископаемыми страны континента остаются относительно бедными", — сказал он.

По его словам, прежде всего это связано "с колониальной политикой западных стран, которая до сих продолжает оказывать сильное влияние на экономику региона".

"Африка, поставляя уникальные ресурсы в другие страны, создает сотни тысяч рабочих мест во всем мире (платина, например, идет на крупнейший в мире завод в Японию, какао-бобы – в страны ЕС для производства шоколада и так далее)", — заметил Себулела.

"Представьте только, что произойдет, если африканские страны сами начнут производить товары, а не будут только добывать ресурсы", — добавил он.

Основная задача на данном этапе, с его точки зрения, — создавать инфраструктуру и развивать собственное производство, обеспечивать потребности континента в рамках зоны свободной торговли и экспортировать товары, а не сырье на мировой рынок по конкурентным ценам.

Второй саммит и Экономический форум Россия-Африка пройдет 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.