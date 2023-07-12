СМИ: Гутерреш предложил продлить зерновую сделку до подключения к SWIFT "дочки" банка России
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев — по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
"Глава ООН предложил Путину разрешить продление черноморской зерновой сделки на несколько месяцев, пока ЕС сможет подключить "дочку" (российского банка — ред.) к SWIFT", — говорится в сообщении агентства.
Источники добавляют, что ЕС рассматривает подключение "дочки" "российского сельскохозяйственного банка" к SWIFT для транзакции в вопросах продовольствия и удобрений.
В среду стало известно, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.
https://1prime.ru/state_regulation/20230712/841068262.html