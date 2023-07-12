МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме президенту России Владимиру Путину предложил ему продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на несколько месяцев — по крайней мере до того, как ЕС подключит к SWIFT "дочку" российского банка, передает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники. Эксперт объяснил, почему зерновая сделка невыгодна ни России, ни Европе

"Глава ООН предложил Путину разрешить продление черноморской зерновой сделки на несколько месяцев, пока ЕС сможет подключить "дочку" (российского банка — ред.) к SWIFT", — говорится в сообщении агентства.

Источники добавляют, что ЕС рассматривает подключение "дочки" "российского сельскохозяйственного банка" к SWIFT для транзакции в вопросах продовольствия и удобрений.

В среду стало известно, что Гутерреш направил во вторник письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением, нацеленным на продление действия черноморской инициативы.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ЕС рассматривает возможность разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая будет подключена к платежной системе SWIFT, для расчетов по операциям, связанным с экспортом зерна, для сохранения зерновой сделки.