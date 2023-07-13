МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июля, опустилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 237 тысяч, сообщило министерство труда страны. Доллар продолжил падение после данных по инфляции в США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 250 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 248 тысяч. Теперь министерство оценивает показатель прошлой недели в 249 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 246,75 тысячи (на 6,75 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели в 253,5 тысячи). Первоначальное значение предыдущей недели составляло 253,25 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июля, увеличилось на 11 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,729 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.