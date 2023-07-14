МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,7% -2,2% (факт)
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (май) -11,7 млрд евро -7,6 млрд евро
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) -1,9% -0,3%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) -0,6% -0,1%
15:30 CAD Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) 0,3% 0,8%
17:00 USD США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (июль) 3% 3,1%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 61,5 61,8
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 64,4 65,5
17:00 USD США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (июль) 3,3% 3,3%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 540  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 680  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 50,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 141,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 163,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 5,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -207,2 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -44,6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -117,9 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -3,4 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 142,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Т Плюс — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин2021) — див-д 2021 0,089954268233679 (1П2022) + 0,134931402350519 (фин2022) — див-д 2022