The Economic Times: Индия и США урегулировали все шесть торговых споров в ВТО
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Индия и США в соответствии с обязательствами, взятыми на себя во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты, урегулировали все шесть торговых споров, находившихся на рассмотрении во Всемирной торговой организации (ВТО), передает The Economic Times со ссылкой на официальный документ.
"США и Индия рады уведомить DSB (ОРС, орган по разрешению споров ВТО — ред.) в соответствии со статьей 3.6 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующей урегулирование споров, о том, что стороны достигли взаимоприемлемого решения по вопросу, поднятому в рамках спора", — говорится в документе на сайте ВТО.
Отмечается, что достигнутое решение касается спора "Индия — дополнительные пошлины на определенные товары из Соединенных Штатов", связанного с введением Индией дополнительных таможенных пошлин на 28 товаров США. Оставшиеся пять уведомлений будут выпущены ВТО позже, уточняет издание.
Индия и США в течение последних двух лет активно обсуждали вопрос о прекращении этих шести неурегулированных споров в ВТО. Жалобы были поданы Индией и США в течение десяти лет и касались ключевых секторов экономики, затрагивая сталь, алюминий, возобновляемые источники энергии и некоторые меры, связанные с экспортом.
США являются крупнейшим торговым партнером Индии. В 2022-2023 годах двусторонний товарооборот увеличился до 128,8 миллиарда долларов по сравнению со 119,5 миллиарда долларов в 2021-2022 годах.
https://1prime.ru/state_regulation/20230718/841110663.html