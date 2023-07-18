НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Индия и США в соответствии с обязательствами, взятыми на себя во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Соединенные Штаты, урегулировали все шесть торговых споров, находившихся на рассмотрении во Всемирной торговой организации (ВТО), передает The Economic Times со ссылкой на официальный документ. Индия поставила рекорд по импорту стали из Китая, сообщило СМИ

"США и Индия рады уведомить DSB (ОРС, орган по разрешению споров ВТО — ред.) в соответствии со статьей 3.6 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующей урегулирование споров, о том, что стороны достигли взаимоприемлемого решения по вопросу, поднятому в рамках спора", — говорится в документе на сайте ВТО.

Отмечается, что достигнутое решение касается спора "Индия — дополнительные пошлины на определенные товары из Соединенных Штатов", связанного с введением Индией дополнительных таможенных пошлин на 28 товаров США. Оставшиеся пять уведомлений будут выпущены ВТО позже, уточняет издание.

Индия и США в течение последних двух лет активно обсуждали вопрос о прекращении этих шести неурегулированных споров в ВТО. Жалобы были поданы Индией и США в течение десяти лет и касались ключевых секторов экономики, затрагивая сталь, алюминий, возобновляемые источники энергии и некоторые меры, связанные с экспортом.

США являются крупнейшим торговым партнером Индии. В 2022-2023 годах двусторонний товарооборот увеличился до 128,8 миллиарда долларов по сравнению со 119,5 миллиарда долларов в 2021-2022 годах.