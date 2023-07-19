МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили темпы роста после выхода данных о более слабом, чем ожидалось, снижении коммерческих запасов в США, свидетельствуют данные торгов. Власти США не смогут продать захваченную иранскую нефть, пишут СМИ

По состоянию на 18.06 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6% — до 80,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 75,98 доллара. До выхода статистики нефть дорожала на 1,2%.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 2,4 миллиона. Запасы бензина снизились слабее ожиданий — на 1,1 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 1,6 миллиона.

При этом запасы дистиллятов не изменились, тогда как ожидался рост на 0,5 миллиона баррелей. Добыча нефти за неделю сохранилась на уровне предыдущей недели в 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Поддерживают котировки нефти ожидания по поводу снижения поставок на фоне усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта.