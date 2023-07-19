БРЮССЕЛЬ, 19 июл — ПРАЙМ. Европейская комиссия на фоне прекращения действия черноморской зерновой инициативы работает с приграничными с Украиной странами Евросоюза, а также с Молдавией и Киевом по увеличению пропускной способности так называемых "маршрутов солидарности", через которые украинское зерно вывозится по суше через страны союза, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

Еврокомиссия с марта 2022 года запустила "маршруты солидарности" — сухопутные и речные пути для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах.

"Еврокомиссия очень интенсивно работает с пятью приграничными странами ЕС, Украиной и Молдавией по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что ЕК осуществляет эту работу через координационную платформу под руководством вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что экспорт украинского продовольствия через Европу по земле и речными маршрутами не может заменить поставки через Черное море.

Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу. Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.