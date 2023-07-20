МАДРИД, 20 июл — ПРАЙМ. Средняя заработная плата в Испании потеряла 4% покупательной способности в 2022 году из-за инфляции, передает газета El Pais с ссылкой на 9-ое исследовании Adecco Salary Monitor института The Adecco Group. Недельная инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18 процента

Поясняется, что, с одной стороны, заработная плата в Испании за последний год выросла на 4%, составив 1822 евро. Это является вторым по величине ростом, зафиксированным с 2008 года.

Однако, с другой стороны, на фоне значительного роста индекса потребительских цен средняя заработная плата все равно демонстрирует снижение покупательной способности. По сравнению с 2008 годом — годом финансового кризиса — испанцы потеряли 7% своей покупательной способности.

Таким образом, за последние пять лет покупательная способность жителей страны снизилась на 2,5%, суммирует издание. Это снижение означает, что испанцы теряют почти 44 евро в месяц или 523 евро в год по сравнению с 2017 годом.

По итогам июля прошлого года годовая инфляция в королевстве ускорилась до 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.