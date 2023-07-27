ТАШКЕНТ, 27 июл — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14% для поддержания прогноза инфляции в текущем году, сообщает в четверг регулятор. Аналитики ожидают повышения базовой ставки ЕЦБ

ЦБ Узбекистана 17 марта 2022 года повысил учетную ставку до 17% с 14% из-за внешних рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня прошлого года регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15%, с 16 марта – до 14%, вернув на уровень годовой давности на фоне позитивных тенденций в экономике.

"Правление Центрального банка 27 июля приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ. По оценке регулятора, такая мера принята для обеспечения прогнозных параметров инфляции в текущем году на фоне "сохраняющегося ценового давления, связанного с факторами спроса".

По данным ЦБ, по итогам июня годовой уровень инфляции снизился до 9% против 10,4% в мае из-за эффекта высокой базы годом ранее и стабилизации импортных и регулируемых цен. Показатель базовой инфляции, который исключает сезонность, снизился до 11,3%.

По оценке регулятора, прогнозный диапазон уровня инфляции на конец года сохранен в размере 8,5-9,5%. "Переход прогноза базовой инфляции и инфляционных ожиданий в уверенную нисходящую траекторию увеличивает вероятность снижения основной ставки в ближайшей перспективе", — добавили в пресс-службе.