ТАШКЕНТ, 27 июл — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана оставил без изменений прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне 5-6%, как ожидалось и в начале мая, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. Аналитики назвали два главных драйвера для роста российского ВВП

"Согласно обновленным прогнозам, с учетом продолжающейся адаптации экономики к внешнеэкономическим условиям и сохранения некоторой неопределенности, рост реального ВВП в 2023 году ожидается на уровне 5-6%", — говорится в сообщении ЦБ.

По оценке регулятора, рост доходов населения, фискальные стимулы и высокая активность в сфере услуг будут основными драйверами экономического роста в стране.

На прошлой неделе агентство по статистике республики сообщало, что ВВП Узбекистана в январе-июне 2023 года вырос на 5,6% против роста на 5,4% за аналогичный период 2022 года.