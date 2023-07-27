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2023
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ЦБ Узбекистана сохранил прогноз роста ВВП страны в 2023 году
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ЦБ Узбекистана оставил без изменений прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне 5-6%, как ожидалось и в начале мая, сообщает в четверг пресс-служба регулятора. "Согласно... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, узбекистан, цб, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 27 июл — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана оставил без изменений прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне 5-6%, как ожидалось и в начале мая, сообщает в четверг пресс-служба регулятора.
"Согласно обновленным прогнозам, с учетом продолжающейся адаптации экономики к внешнеэкономическим условиям и сохранения некоторой неопределенности, рост реального ВВП в 2023 году ожидается на уровне 5-6%", — говорится в сообщении ЦБ.
По оценке регулятора, рост доходов населения, фискальные стимулы и высокая активность в сфере услуг будут основными драйверами экономического роста в стране.
На прошлой неделе агентство по статистике республики сообщало, что ВВП Узбекистана в январе-июне 2023 года вырос на 5,6% против роста на 5,4% за аналогичный период 2022 года.