МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 19 апреля превысила 84 доллара за баррель, следует из данных торгов. Фьючерсы на газ в США снизились на два процента из-за менее жаркой погоды

По состоянию на 15.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,24%, до 83,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 19 апреля превысил 84 доллара. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,11%, до 83,47 доллара, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 1,45%, до 79,91 доллара.