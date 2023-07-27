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Цена нефти Brent превысила 84 доллара за баррель впервые с 19 апреля
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Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 19 апреля превысила 84 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 15.53 мск цена сентябрьских... ПРАЙМ, 27.07.2023
нефть, энергетика, рынки, экономика, новости, цены на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре впервые с 19 апреля превысила 84 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.53 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,24%, до 83,93 доллара за баррель, минутами ранее показатель впервые с 19 апреля превысил 84 доллара. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,11%, до 83,47 доллара, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 1,45%, до 79,91 доллара.