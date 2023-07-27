МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Золото в четверг вечером дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Стоимость нефти выросла более чем на один процент

По состоянию на 19.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 26,95 доллара, или на 1,36%, до 1 943,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,45% — до 24,358 доллара за унцию.

Рынки оценивают американские статистические данные, согласно которым ВВП США во втором квартале по первой оценке вырос на 2,4% в пересчете на год, хотя аналитики ждали роста американской экономики на 1,8%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,84%, до 101,73 пункта. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,944% с уровня прошлого закрытия в 3,916%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Управляющий партнер Altavest Майкл Армбрустер (Michael Armbruster), чье мнение приводит портал MarketWatch, считает, что более высокие, чем ожидалось, данные по ВВП США за второй квартал повысили доходность долгосрочных казначейских обязательств и индекс доллара США — "а это "медвежьи" факторы для золота".