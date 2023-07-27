МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Цена российской нефти в условиях сохраняющихся политических реалий и при отсутствии новых шоков, вероятно, будет колебаться вблизи актуального ценового потолка в 60 долларов, введенного в декабре западными странами, поделился прогнозом с РИА Новости замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Стоимость нефти выросла более чем на один процент

Накануне издание РБК сообщило со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus, что цена на российскую нефть Urals 25 июля достигла 65,42 долларов за баррель, а установленный ЕС потолок в 60 долларов впервые с ноября 2022 года превысила 12 июля.

"В условиях сохраняющихся политических реалий и при отсутствии новых шоков (как техногенного или природного, так и военно-политического характера) имеет смысл рассчитывать, что стоимость российской нефти будет колебаться вблизи актуального "потолка", — прокомментировал эксперт.

По его словам, сейчас благодаря усилиям ОПЕК+ рынок сбалансирован. Восстановление мировой экономики после шоков предыдущих лет также идет поступательными шагами, что позволяет с оптимизмом смотреть на глобальный спрос на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Колобанов отметил, что российские компании, в целом, перестроили логистику своего нефтяного экспорта, наладили новые торговые связи и схемы доставки, что и привело к снижению дисконта, который был следствием вынужденного демпинга при выходе на новые рынки и дополнительной платы за риск.

"Однако фактическое превышение стоимости российского сырья величины "нефтяного потолка" не устраивает западных политиков, в связи с чем вполне можно ожидать от них какой-нибудь очередной "пакости" в виде снижения "потолка" или нового пакета санкций, в том числе вторичных (адресованных не российским компаниям), что опять затруднит экспорт и увеличит дисконт", — заключил он.