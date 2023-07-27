МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. У ЕК нет средств, чтобы покрывать экспорт зерна из Украины, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Аналитик оценил фазу цикла повышения процентных ставок в США и ЕС

По информации агентства, Украина 21 июля попросила Еврокомиссию возместить расходы на "маршруты солидарности" для перевозки украинского зерна. Более того, указывается, что Киев попросил Еврокомиссию расширить "маршруты солидарности" через Адриатическое море, стран Прибалтики, Германии и Нидерландов.

"Мы еще не нашли решение по поддержке зернового транспорта", — приводит агентство слова источника. Согласно другому источнику, ряд стран ЕС не видят смысла в дополнительных расходах на фоне временного запрета на импорт украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

"Это не задача Комиссии предоставлять (транспортную) страховку", — добавил один из источников.

Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин много раз повторял, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. По его словам, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.