Путин: Россия и Эритрея создали межведомственную группу для наращивания кооперации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Связи России и Эритреи носят дружественный характер, в настоящее время создана межведомственная группа, которая займётся наращиванием экономической кооперации, ее координатором от российской стороны станет помощник президента Максим Орешкин, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Российско-эритрейские связи носят дружественный характер, продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимного уважения", — сказал Путин на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки.
Он напомнил, что буквально пару месяцев назад Афеворки побывал с визитом в России, и лидеры стран провели обстоятельные переговоры, обсудили перспективные направления сотрудничества между странами, наметили конкретные шаги по их развитию.
"По моему поручению создана специальная межведомственная рабочая группа в руководстве России высокого уровня, под руководством моего помощника господина Орешкина, который займётся проработкой возможностей наращивания нашей торгово-экономической кооперации. Ожидаем назначения координатора по всем этим вопросам с вашей стороны", — добавил Путин.
Он также выразил надежду, что участие президента Эритреи в общеафриканской дискуссии внесёт свой вклад в укрепление отношений между странами.
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841224058.html