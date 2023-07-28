С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Связи России и Эритреи носят дружественный характер, в настоящее время создана межведомственная группа, которая займётся наращиванием экономической кооперации, ее координатором от российской стороны станет помощник президента Максим Орешкин, заявил российский лидер Владимир Путин. Африка просила помочь обрести экономическую независимость, заявил Оверчук

"Российско-эритрейские связи носят дружественный характер, продолжают развиваться на принципах равноправия, взаимного уважения", — сказал Путин на встрече с президентом Эритреи Исайясом Афеворки.

Он напомнил, что буквально пару месяцев назад Афеворки побывал с визитом в России, и лидеры стран провели обстоятельные переговоры, обсудили перспективные направления сотрудничества между странами, наметили конкретные шаги по их развитию.

"По моему поручению создана специальная межведомственная рабочая группа в руководстве России высокого уровня, под руководством моего помощника господина Орешкина, который займётся проработкой возможностей наращивания нашей торгово-экономической кооперации. Ожидаем назначения координатора по всем этим вопросам с вашей стороны", — добавил Путин.

Он также выразил надежду, что участие президента Эритреи в общеафриканской дискуссии внесёт свой вклад в укрепление отношений между странами.