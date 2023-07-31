МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Киев может потерять поддержку Вашингтона в течение года, пишет британская The Telegraph. В США признали, что ошиблись в отношении России

В Америке уже начинается предвыборная гонка на пост президента страны. Издание не исключает, что нынешняя администрация США видит горизонт поддержки Украины только до ноябрь 2024 года, когда американцы пойдут на выборы.

Основной повод так думать — слабое контрнаступление ВСУ. Война — дело непредсказуемое, но после двух последних месяцев, потраченных на попытки обустроить поле боя, все понимают: до наступления осенней слякоти, где любая бронетехника захлебнется, остается всего несколько недель.

Это означает, что крупные наступательные операции придется приостановить как минимум до наступления зимних морозов в ноябре и, возможно, даже до следующей весны, пишет автор статьи. Но США уже может быть не до этого конфликта.

"Байден будет искренне желать, чтобы эта война закончилась до того, как начнется сезон выборов" — пишут в британской газете.

Для американцев затягивание войны будет поводом отдать голоса против Джо Байдена, а не в его пользу. Чиновники США пожаловались на капризы Зеленского, пишет The Hill

Но подсознательно чиновники в Вашингтоне боятся проигрыша Кремля, так как это может нести хаос и катастрофические геополитические риски, которые выльются в неисчислимый глобальный экономический ущерб.

Это в какой-то мере объясняет, почему США были щедры на военную помощь Украине только до определенного момента: предоставила ровно столько, чтобы добиться определенного уровня успеха, но недостаточно, чтобы нанести прямое поражение Москве.

Еще доказательство этому: отказ Байдена продвигать ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО. Такие вещи должны использоваться в качестве козыря для мирных переговоров, которые, как мы можем ожидать, будут продвигаться Вашингтоном к осени. Избирательная политика США может означать, что мирные переговоры неизбежны, но, тем не менее, они сейчас до конца необдуманны, резюмирует издание.