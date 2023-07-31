АФИНЫ, 31 июл — ПРАЙМ. Японское рейтинговое агентство R&I повысило рейтинг Греции до инвестиционного уровня, ожидается повышения рейтинга и другими агентствами, признанными Европейским центральным банком, сообщило министерство национальной экономики и финансов Греции. Агентство Fitch повысило рейтинг Армении

"Японская компания Rating and Investment Information (R&I) повысила сегодня, 31 июля 2023 года, кредитоспособность греческого государства до инвестиционного уровня BBB- со стабильным прогнозом (с BB+ со стабильным прогнозом)", — сообщила пресс-служба минфина.

Рейтинговое агентство в докладе выделяет шесть положительных моментов, которые привели к повышению рейтинга, среди которых "большая победа правящей партии во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом" на июньских выборах, что обеспечивает продолжение политики, направленной на оживление греческой экономики и бюджетную консолидацию, повышает надежды на усиление роста с инвестициями, а также для постоянного улучшения ситуации с государственным долгом.

Среди других факторов названы "сильный рост (5,9%) греческой экономики в 2022 году", выше среднего показателя по еврозоне, и прогнозы по росту на 2,3% — 2,4% в 2023 году, прогресс с решением проблем с необслуживаемыми кредитами (NPE), улучшение финансового баланса после большого дефицита, зафиксированного из-за пандемии COVID-19, сокращение госдолга ниже до 171,3% ВВП в 2022 году, тогда как в 2020 году он превышал 200%. По прогнозам правительства, коэффициент государственного долга в 2023 году составит 162,6% ВВП.

Министерство национальной экономики и финансов Греции отмечает, что повышение рейтинга греческой экономики до инвестиционного уровня R&I является результатом роста экономики в течение предыдущих четырех лет, "политической стабильности и позитивных перспектив для страны, которые открываются после июньских выборов".

"Это событие открывает дорогу инвестиционным фондам из Японии (и азиатского рынка в целом) в греческую экономику. Несмотря на то, что R&I не входит в число рейтинговых агентств, признанных Европейским центральным банком, сегодняшнее повышение является предвестником ожидаемых повышений со стороны других рейтинговых агентств, признанных Европейским центральным банком. Факт, который будет означать более низкие затраты на финансирование, большие инвестиции в страну, рост и рабочие места", — заявил минфин.