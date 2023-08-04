МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий право субъектов РФ и их государственных и муниципальных учреждений здравоохранения закупать лекарства, медицинские изделия, а также связанные с ними работы и услуги у единственного поставщика, подведомственного региону. Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Прежнее законодательство разрешало субъектам РФ, а также их государственным (муниципальным) учреждениям до 1 июля 2023 года осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика — подведомственного региону государственного унитарного предприятия (ГУПа).

Новый закон продлевает такую возможность до 1 июля 2024 года при закупках лекарственных средств, специализированных продуктов лечебного питания, медицинских изделий, расходных материалов, средств дезинфекции, а также услуг по хранению и доставке соответствующих товаров, работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинских изделий. Условие продления — такая закупка должна быть предусмотрена законодательными актами соответствующего региона.

При этом на заказчиков возлагается обязанность направлять в территориальный орган ФАС России уведомление о такой закупке и включать в контракт обоснование его цены. Кроме того, ГУП должен соблюдать требования правительства РФ в части обязательной доли закупок российских товаров; использования при закупках информации из каталога товаров (работ, услуг); указания в описании объекта закупки международных непатентованных наименований лекарственных средств; формирования лотов.

Начиная с 1 июля 2024 года закупки лекарственных средств, специализированных продуктов лечебного питания, медизделий и работ по их ремонту и техобслуживанию, расходных материалов, средств дезинфекции, а также услуг по хранению и доставке таких товаров субъект РФ и его государственные (муниципальные) учреждения смогут осуществлять лишь у ГУПов этого субъекта или акционерного общества (АО), в котором данному региону принадлежит 100% акций.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года.

Ранее только отдельные субъекты РФ, например Татарстан, Нижегородская, Ульяновская и Калужская области, пользовались правом закупки у единственного поставщика, в том числе для обеспечения своих потребностей в лекарствах и медицинских изделиях, через подведомственные или принадлежащие им предприятия, которых определяют единственным поставщиком.

При этом в регионах, использующих такой механизм, практически отсутствуют отсроченные рецепты, просроченные лекарственные препараты, дефицит необходимой фармацевтической продукции и расходных материалов, отмечалось в пояснительной записке.