ВАШИНГТОН, 4 авг — ПРАЙМ. США просит о более конкретных требованиях от России, касаемо восстановления зерновой сделки, сообщил глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О'Брайен. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора", — заявил он на брифинге для журналистов.

О'Брайен подчеркнул готовность США "помочь с любым из этих вопросов", но ему непонятно, что для России является успехом.

Глава госдепартамента повторил слова госсекретаря Энтони Блинкена, что в прошлом году России установила новый рекорд в экспорте зерна, который составил 61,8 миллиона тонн, что "на 10-15% больше, чем в любом из предшествующих годов".

"Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает, а российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо", — сказал дипломат.