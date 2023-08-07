2023-08-07T14:01:15+03:00
2023-08-07T14:01:15+03:00
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2023
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Египет работает над привлечением большего объема инвестиций из России
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. Египет работает над привлечением большего объема инвестиций из России, заявил глава египетского генерального управления по инвестициям и свободным зонам Хусам Хейба. "Россия... ПРАЙМ, 07.08.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, египет, россия, инвестиции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАИР, 7 авг — ПРАЙМ. Египет работает над привлечением большего объема инвестиций из России, заявил глава египетского генерального управления по инвестициям и свободным зонам Хусам Хейба.
"Россия присутствует во многих инвестициях в Египет. Они инвестируют в ряд отраслей, например, пищевую, нефтяную и машиностроительную сферы", — сказал Хейба во время пресс-конференции управления, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, украинский кризис отражается на инвестициях, однако он добавил, что "Египет приветствует все российские компании, пока них нет запрета".
"Мы сейчас работаем над привлечением большего объема российских инвестиций в Египет", — отметил Хейба.
Во время саммита "Россия-Африка" в конце июля президент России Владимир Путин заявил, что отношения между РФ и Египтом носят стратегический характер, у двух стран много больших общих проектов.