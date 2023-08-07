2023-08-07T19:04:16+03:00
2023-08-07T19:04:16+03:00
2023-08-07T19:04:16+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230807/841326286.html
Российский рынок акций растерял рост и завершил торги снижением
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Российский рынок акций растерял весь свой рост, в моменте достигавший почти 2%, и завершил основную торговую сессию небольшим снижением, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 07.08.2023
акции, рынки, экономика, новости, россия, российский рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял весь свой рост, в моменте достигавший почти 2%, и завершил основную торговую сессию небольшим снижением, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,27%, до 3084,08 пункта, долларовый РТС вырос на 0,13%, до 1017,03 пункта на фоне небольшого укрепления рубля. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи повышался на 1,98%, до 3153,6 пункта, РТС — на 1,43%, до 1030,28 пункта.