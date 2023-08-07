МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растерял весь свой рост, в моменте достигавший почти 2%, и завершил основную торговую сессию небольшим снижением, следует из данных Московской биржи. "Он за все ответит": Зеленскому вынесли приговор

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,27%, до 3084,08 пункта, долларовый РТС вырос на 0,13%, до 1017,03 пункта на фоне небольшого укрепления рубля. При этом максимально в ходе торгов индекс Мосбиржи повышался на 1,98%, до 3153,6 пункта, РТС — на 1,43%, до 1030,28 пункта.