МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Московская биржа 9 августа исключит все торгуемые на бирже фонды (ETF) компании FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, следует из сообщения торговой площадки. Доллар завершил снижением торги понедельника на российской бирже

В июне управляющая компания FinEx сообщила о планах отказаться от листинга своих ETF на российских торговых площадках для получения лицензии от казначейства Бельгии.

"C 9 августа 2023 года ПАО Московская биржа исключает ETF FinEx из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с расторжением по инициативе провайдера ETF (FinEx — ред.) договоров с Московской биржей, на основании которых осуществлялся листинг ценных бумаг. Расторжение договора является основанием для делистинга ценных бумаг", — говорится в сообщении

"В соответствии с ранее раскрытой FinEx информацией расторжение договорных отношений с ПАО Московская биржа осуществляется в рамках планируемых провайдером шагов, направленных на получение лицензии от Казначейства Бельгии. По всем вопросам, связанным с раскрытием информации российским инвесторам в связи с делистингом ETF FinEx, рекомендуем обращаться к провайдеру ", — уточняется там же.

В августе прошлого года группа FinEx, один из фондов, которой потерял в июне листинг Мосбиржи из-за обесценения активов, заявила, что обратится в минфин Бельгии за лицензией на операции с акциями своих фондов через инфраструктуру европейского и российского депозитариев Euroclear – НРД. А в июне этого года компания уточнила, что цель обращения за лицензией — добиться, чтобы инвесторы получили возможность вернуть свои ("замороженные") средства в сложившихся геополитических условиях.

Группа также заявляла, что в случае делистинга FinEx ETF раскрытие информации о стоимости чистых активов, составе активов субфондов, доходности и прочих важных для инвесторов параметрах продолжится в привычном формате, в том числе на сайте компании.