МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило критерии спецпрограммы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. Путин заверил, что льготные ипотечные программы в России будут продолжены

"Михаил Мишустин подписал постановление о расширении параметров специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Это позволит предприятиям снизить затраты и наладить поставки необходимых товаров", — сказано в сообщении.

Программа позволяет импортерам направлять средства льготных кредитов не только на покупку материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, выполнение проектировочных и пусконаладочных работ, уплату НДС и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, появилась возможность рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования.

Программа стартовала в мае 2022 года. Импортерам стали доступны кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта.