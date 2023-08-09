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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230809/841349264.html
Правительство расширило программу льготного кредитования импортных закупок
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ расширило критерии спецпрограммы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ... ПРАЙМ, 09.08.2023
бизнес, экономика, новости, россия, импорт, правительство рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило критерии спецпрограммы льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Михаил Мишустин подписал постановление о расширении параметров специальной программы льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Это позволит предприятиям снизить затраты и наладить поставки необходимых товаров", — сказано в сообщении.
Программа позволяет импортерам направлять средства льготных кредитов не только на покупку материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, выполнение проектировочных и пусконаладочных работ, уплату НДС и таможенных пошлин, но и на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, появилась возможность рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования.
Программа стартовала в мае 2022 года. Импортерам стали доступны кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта.