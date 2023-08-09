МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Брюссельская "забота" о глобальной продовольственной безопасности является очередной попыткой оправдать губительные последствия санкционной политики ЕС, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя статью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля "Россия должна прекратить использование продовольствия в качестве оружия". Британия расширила антироссийский санкционный список

"В рассказе главы ЕВС (Борреля — ред.) о "героических усилиях" Евросоюза по спасению мира от голода нет ни слова о проблеме недополученных нуждающимися странами из-за санкций ЕС российских и белорусских удобрений и ее долгосрочных разрушительных последствиях для глобальной продовольственной безопасности… И забота о глобальной продбезопасности — не более чем очередная попытка оправдать губительные последствия санкционной политики ЕС", — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

По ее словам, заявления главы дипломатии ЕС являются "фейком", в действительности именно санкционные решения Брюсселя затронули торговлю России с третьими странами агропродукцией и удобрениями.

"Боррель даже не утруждает себя сколько-нибудь серьезными обоснованиями своей позиции. Просто подтасовывает факты, выдвигая голословные, заведомо несостоятельные аргументы… Мировая общественность должна призвать Борреля к ответственности за распространяемую ложь", — отметила она.

Ранее была опубликована статья Борреля, посвященная отказу российской стороны в продлении "черноморской инициативы", автор настаивает на отсутствии негативного влияния санкций Брюсселя на глобальную продовольственную безопасность и подчеркивает роль Киева в ее обеспечении, передают СМИ,

Политик в этой статье также отмечает, что Москва якобы извлекла "значительную выгоду из второй части "пакетной сделки" — Меморандума о взаимопонимании с ООН, который на деле так и не заработал, подчеркнули в МИД РФ.