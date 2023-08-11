МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России оценит целесообразность и сроки снижения уровня цели по инфляции после ее стабилизации вблизи 4%, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора. В Италии раскритиковали планы властей по борьбе с инфляцией

"Банк России оценит целесообразность и возможные сроки снижения уровня цели по инфляции после стабилизации инфляции вблизи 4% и снижения общей экономической неопределенности", — сообщили в ЦБ.

"В случае принятия Банком России решения о снижении цели по инфляции оно будет объявлено заблаговременно для минимизации издержек перехода к новому уровню цели", — отметили в регуляторе.