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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230811/841400311.html
ЦБ оценит целесообразность снижения уровня цели по инфляции
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Банк России оценит целесообразность и сроки снижения уровня цели по инфляции после ее стабилизации вблизи 4%, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, новости, россия, цб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Банк России оценит целесообразность и сроки снижения уровня цели по инфляции после ее стабилизации вблизи 4%, говорится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов", опубликованном на сайте регулятора.
"Банк России оценит целесообразность и возможные сроки снижения уровня цели по инфляции после стабилизации инфляции вблизи 4% и снижения общей экономической неопределенности", — сообщили в ЦБ.
"В случае принятия Банком России решения о снижении цели по инфляции оно будет объявлено заблаговременно для минимизации издержек перехода к новому уровню цели", — отметили в регуляторе.