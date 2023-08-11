2023-08-11T12:49:00+03:00
2023-08-11T13:13:35+03:00
2023-08-11T12:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230811/841400710.html
Трансформация российской экономики продолжится, заявил Центробанк
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Трансформация российской экономики в 2024-2025 годах продолжится, а в 2026 году она вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% с более низкого уровня годом ранее,... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, новости, россия, цб, экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/47/838134727.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/47/838134727.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/47/838134726.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/47/838134726.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/47/838134714.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83813/47/838134714.jpg
https://1prime.ru/itb/20230810/841386920.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.. Трансформация российской экономики в 2024-2025 годах продолжится, а в 2026 году она вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% с более низкого уровня годом ранее, говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов".
"Трансформация российской экономики продолжится. При этом ее темпы роста будут более умеренными, чем в 2023 году, учитывая завершение фазы восстановительного роста. В 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%", — сказано в документе.
Регулятор напомнил, что в следующем году ждет темпы роста экономики в 0,5-2,5%, а в 2025 году — 1-2%.