МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ.. Трансформация российской экономики в 2024-2025 годах продолжится, а в 2026 году она вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5% с более низкого уровня годом ранее, говорится в проекте ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов". Правительство выделит средства на центр информбезопасности экономики

"Трансформация российской экономики продолжится. При этом ее темпы роста будут более умеренными, чем в 2023 году, учитывая завершение фазы восстановительного роста. В 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5-2,5%", — сказано в документе.

Регулятор напомнил, что в следующем году ждет темпы роста экономики в 0,5-2,5%, а в 2025 году — 1-2%.