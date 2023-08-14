2023-08-14T09:28:23+03:00
2023-08-14T09:28:23+03:00
2023-08-14T09:28:23+03:00
2023
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Путин выразил уверенность в наращивании российско-пакистанских связей
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. Президент России Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником Днем независимости и выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей двух... ПРАЙМ, 14.08.2023
экономика, новости, россия, пакистан, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником Днем независимости и выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Пакистана — Дня независимости… Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо наших народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", — сказано в телеграмме.
Путин также отметил, что отношения между государствами носят дружественный характер, динамично развивается двусторонний политический диалог. Россия и Пакистан также активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня.
"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана — мира и процветания", — добавил российский лидер.