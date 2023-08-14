МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Пакистана Арифа Алви с национальным праздником Днем независимости и выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей двух стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин подписал указ о временном порядке исполнения госгарантий в валюте

"Уважаемый господин Президент, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Пакистана — Дня независимости… Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать многоплановые российско-пакистанские связи на благо наших народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", — сказано в телеграмме.

Путин также отметил, что отношения между государствами носят дружественный характер, динамично развивается двусторонний политический диалог. Россия и Пакистан также активно взаимодействуют на антитеррористическом и афганском направлениях, а также в решении других актуальных вопросов международной повестки дня.

"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Пакистана — мира и процветания", — добавил российский лидер.