МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила граждан о возможном снижении пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе с 17 по 26 августа из-за реконструкции, следует из сообщения ведомства. ЦБ решил, каким будет рубль до конца года

"Предупреждаем о проведении очередного этапа реконструкции МАПП "Верхний Ларс". По информации Северо-Кавказского филиала ФГКУ Росгранстрой, в МАПП "Верхний Ларс" с 17 по 26 августа 2023 года будет проводиться асфальтирование полос движения на выезд из России", — сообщила ФТС в своем телеграм-канале. Добавляется, что ремонтные работы приведут к поэтапному выводу из эксплуатации полос движения как грузового, так и легкового транспорта.

Таможенники также предупредили граждан и перевозчиков о возможном снижении пропускной способности на "Верхнем Ларсе". "Рекомендуем рассмотреть альтернативные маршруты, а также планировать дату и время пересечения границы с учетом проведения работ", — добавили в ведомстве.

В ФТС напомнили, что три международных автомобильных пункта пропуска Дагестанской таможни (Яраг-Казмаляр, Тагиркент-Казмаляр и Ново-Филя) функционируют на границе с Азербайджаном.

Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии на российско-грузинской границе является самым загруженным пунктом пропуска международного транспортного коридора "Север-Юг": поток автотранспорта через него в последние месяцы мог превышать тысячу автомобилей в сутки, несмотря на проводимые там работы по реконструкции. В мае текущего года к 25 полосам движения на "Верхнем Ларсе" добавилось 11 новых, а к 15 июня было запущено еще три полосы.