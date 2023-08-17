МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Имперские амбиции Польши уничтожат ее, пишет польская Niezależny Dziennik Polityczny. Польша идет наперекор Евросоюзу из-за украинских беженцев

Поляки не сомневаются, что после завершения СВО, территория Польши увеличится. Но пока в Варшаве заняты мечтами о том, как присоединить к себе украинские территории, политики забыли о главных проблемах этой страны. Их можно сравнить с четырьмя всадниками Апокалипсиса: Чума, Война, Голод и Смерть.

"Если сначала такой вариант казался маловероятным, то спустя почти полтора года это уже, к сожалению, факт",- пишет автор статьи.

В Польше начали пропаганду в пользу дружбы с Украиной, подписали соглашения по участию польского бизнеса в восстановлении экономики и инфраструктуры Украины после завершения СВО. Но Украина сейчас страдает от четырех проблем. И они могут перекинуться на Польшу.

Чума. Здравоохранение Украины стало первой жертвой американских консультантов после оранжевой революции 2014 года. Она превратилось в систему оказания платных услуг, кроме экстренной помощи. Бесплатно осталась только экстренная помощь. В итоге, на Украину вернулись опасные болезни: корь, дифтерия и другие. После катастрофы на Каховской ГЭС в водах Днепра обнаружили штамм холеры. Польша стала жертвой собственной пропаганды из-за поддержки Украины

Война. Ее призрак уже появился у границ Польши — тихая гражданская война, которую скрывает действующее правительство Ярослава Качиньского. Партия "Право и справедливость" разрешила приехать в страну огромному количеству беженцев. Одновременно резко выросла преступность в Польше, а среди преступников лидируют украинские соседи. Все больше раздражение у населения вызывает то, что Варшава переписывает историю и специально умалчивает о преступлениях, совершенных украинскими нацистами.

Голод. Половина украинской экономики фактически уничтожена. Новым правителям Киева придется вернуть всю помощь, которую НАТО предоставило Киеву, более 150,8 миллиардов долларов, а также вернуть долги киевского правительства и тратить деньги на восстановление инфраструктуры. ООН оценило сумму восстановления Украины — не менее 411 миллиардов долларов. Во Франции заявили, что Польша рискует развязать мировую войну

Смерть. Конфликт между Украиной и Россией создали в США ради поддержки их экономики и политического влияния. В Последнее время Россия укрепила связи с Индией, ОАЭ, Китаем. Такая сплоченность может помещать американской международной гегемонии, ослабить ее экономику.

Если Польша примет у себя Украину, то нужно помнить, что эта нация с легкостью продалась в американское рабство. И если будет нужно, то чтобы отработать полученную помощь, Киев решит подставить Варшаву под удар. Тогда не исключено, Польша станет второй Украиной, резюмирует издание.

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