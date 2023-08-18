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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне в июле
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. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Официальные... ПРАЙМ, 18.08.2023
финансы, экономика, новости, ес, еврозона, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 18 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 августа их число осталось на уровне 525 агрегатов.