МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно окончательной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Профицит торгового баланса еврозоны в июне вырос больше прогноза

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в пятницу, 18 августа, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой агентства.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 11 августа их число осталось на уровне 525 агрегатов.