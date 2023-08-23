МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Украинцы стали в полтора раза чаще брать микрокредиты, при этом сумма долга микрофинансовым организациям (МФО) выросла до 8,9 миллиарда гривен (более 240 миллионов долларов), сообщает украинская компания "Опендатабот", предоставляющая доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса. В США проанализировали, в каких границах может остаться Украина

"В среднем, в этом году в месяц украинцы берут 650 тысяч микроссуд. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, за ІІ квартал (апрель-июнь) прирост составил 7% по сравнению с I кварталом текущего года, когда прирост составлял 18%. В настоящее время украинцы задолжали МФО 8,9 млрд грн (более 240 миллионов долларов)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабот".

Аналитики отмечают, что средняя сумма кредита уменьшилась на 7% во втором квартале — с 4931 гривен до 4564 гривен (с 134 до 123 долларов). Более того, в отличие от 2022 года, задолженность по кредитам продолжает расти — прирост составляет 1,4% за квартал, уточнили в компании.

Ранее депутаты Верховной рады инициировали законопроект, существенно ограничивающий ставки по займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями. Парламентарии предлагают снизить ставки по микрокредитам в пять раз — с 5% до 1% в день.