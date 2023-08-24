ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Из-за санкций Запада доля Белоруссии в мировой торговле калийными удобрениями упала с 20% до 9% в 2022 году, заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Раскрыто, в каких странах будет расти спрос на удобрения

"Мы готовы внести существенный вклад в поддержание международной продовольственной безопасности, в том числе в странах, участвующих в сегодняшних диалогах (в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС – прим. ред.). Беларусь — один из мировых лидеров в производстве калийных удобрений. До 2022 года доля нашей страны в мировой торговле калием составляла 20 процентов, в прошлом году она упала до 9 процентов", — сказал министр, выступая в ходе диалогов "БРИКС-Африка Аутрич" и "БРИКС Плюс".

Он пояснил, что это произошло из-за введенных рядом стран Запада незаконных ограничений на транспортировку калийных удобрений. Министр отметил, что в результате сложился дефицит удобрений на мировых рынках, произошло их удорожание. Министр обратил внимание, что доля Белоруссии на африканском рынке калийных удобрений в 2022 году упала с 42% до 3%, что в свою очередь привело к сокращению урожая зерновых в Африке на 16%.

Глава МИД Белоруссии добавил, что республика ищет новые логистические цепочки для восстановления поставок удобрений, но для этого нужны нестандартные решения и новые инструменты. "Мы готовы к их поиску совместно с вами", — сказал Алейник, обращаясь к участникам встречи.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей, включая калийную и нефтепереработку. При этом Литва запретила с февраля 2022 года транзит по своей территории в порт белорусских калийных удобрений. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.