МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по предварительной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Австрии представили новые меры по борьбе с инфляцией в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления инфляции до 6%.