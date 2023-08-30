2023-08-30T15:10:50+03:00
2023-08-30T15:10:50+03:00
2023-08-30T15:10:50+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230830/841611346.html
Годовая инфляция в Германии по итогам августа немного замедлилась
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по предварительной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро... ПРАЙМ, 30.08.2023
экономика, новости, германия, инфляция
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253144.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253143.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/31/841253131.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230830/841611116.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по предварительной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления инфляции до 6%.