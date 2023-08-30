МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. ВВП США, согласно второй, промежуточной оценке, вырос 2,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) во втором квартале текущего года, говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. В Белоруссии раскрыли, на сколько вырастет ВВП страны в 2024 году

Первая оценка предполагала рост американской экономики на 2,4%.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США во втором квартале увеличилась на 2,5%. Первоначальная оценка составляла 2,6%.

Кроме того, реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, согласно второй оценке, составили 1,7% после 4,2% в предшествовавшем квартале. Первая оценка предполагала увеличение показателя на 1,6%.

В первом квартале текущего года ВВП США вырос на 2% в пересчете на год и на 1,8% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.