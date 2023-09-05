МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На Западе признаются, что победа Украины в военном конфликте оказалась всего лишь провальным пиар-ходом, и в целом все устали от него, пишет британская New Statesman. "Часики тикают". Зеленский все активнее бегает на поклон к Западу

"Широко разрекламированное контрнаступление против российской армии зашло в тупик, и Запад разлюбил Украину и Зеленского", — заявляет автор статьи, который проанализировал, как менялось отношение к СВО и действиям ВСУ в странах, поддерживающих Киев.

С момента начала СВО прошло полтора года. Восторги сменились разочарование и отчаянием, в августе СМИ уже писали, что конфликт заходит в кровавый тупик. Журналисты перестали подавать президента Украина Владимира Зеленского и солдат его страны как героев. Жители стран Запада, которым долго рассказывали про противостояние России и Украины, как про новый вид спорта, теперь все меньше интересуются этим. Предстоящие выборы в США гораздо более интригуют массового потребителя, считает автор.

Главное, почему Запад разочаровался в Украине — итоги контрнаступления. Его рекламировали еще весной, но началось оно в июне. СМИ подогревали аудиторию тем, что ВСУ получили новейшее оружие, их обучают по стандартам НАТО. Российские новобранцы должны были бежать от ВСУ, потому что не так подготовлены и в целом деморализованы, писала британская Daily Telegraph. Американцы начинают осознавать, что Украина не победит Россию

Но контрнаступление ВСУ оказалось полным провалом. 17 августа в Washington Post была опубликована статья со ссылкой на секретную оценку обстановки американской разведкой, в которой сказано, что Киев не добился главной цели — не дошел до Мелитополя, и не сумел перерезать российский сухопутный мост в Крым. Американские чиновники жалуются, что ВСУ потратили всю предоставленную военную технику и боеприпасы на обороне Бахмута и всего восточного направления. Они считают, что ВСУ должны сосредоточится на юге, вокруг Токмака, а снаряды использовать только на важные цели. Также американцы начали жаловаться на то, что Киев не следовал американским инструкциям.

США, напрямую критикуя Украину, пытаются скрыть свои собственные просчеты, пишет издание. Также Запад переоценил эффективность применения своей техники в данном конфликте и своей военной доктрины. СМИ сообщили об усилении раскола между США и Украиной

Киев в свою очередь обвиняет Запад в том, что обещанные поставки оружия были нарушены. Например, ВСУ получили только 60 танков Leopard, хотя им были обещаны сотни. Саммит НАТО в июле дал повод Зеленскому даже разозлиться на союзников: графика вступления Украины в НАТО не было, и президент страны начал писать в соцсети негодующие сообщения, что такая ситуация абсурдна и беспрецедентна.

Завышенные ожидания родились еще весной 2022 года, когда иностранные СМИ описывали спецоперацию как битву Давида с Голиафом, в ходе которой украинские старушки сбивали российские беспилотники банками с маринованным огурцами. Планка ожиданий была поднята и после успехов с Харьковом и Херсоном. Все думали, что Россия сложится как карточный домик, рухнет, как Голиаф.

Но военные эксперты не принимали во внимание то, что российская армия способна адаптироваться к любым изменениям, хотя это исторически подтверждается многими войнами с Россией.

Конца военного конфликта не видно, и сейчас СМИ вероятно готовят западную публику к долгой затяжной борьбе на истощение. Политики через журналистов передают мнения, суть которых сводится, что для России и Украины это принципиальная борьба, и они будут бороться на ринге как два боксера, которые бьют друг друга и не знают, кто сломается первым. СМИ: Зеленскому посоветовали попрощаться с бывшими территориями

Кроме того, в 2024 году будут президентские выборы в США, и это еще больше усугубляет запутавшийся конфликт, поскольку главный вопрос — продолжит ли главный спонсор конфликта финансировать Украину, или денежный поток прекратится. 71 процент республиканцев выступает против выделения Украине дополнительного финансирования, 62 процента демократов хотят продолжить. Кто выиграет — загадка.

У некоторых американцев еще есть надежды на перезагрузку украинской стратегии. Но общество на Украине и на Западе все больше устает. И вряд ли возможно такое же оптимистичное продолжение этого конфликта, как было в самом начале. Шансов на это с каждым часом становится все меньше, пишет издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>