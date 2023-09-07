2023-09-07T12:45:23+03:00
2023-09-07T12:45:23+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841681657.html
Песков ответил на вопрос о критике Шольцем правительства ФРГ
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Немцы должны сами разбираться со своей экономической ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о критике канцлером... ПРАЙМ, 07.09.2023
общество , экономика, новости, дмитрий песков, германия, олаф шольц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Немцы должны сами разбираться со своей экономической ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал сообщения о критике канцлером Олафом Шольцем правительства ФРГ.
Немецкий лидер ранее заявлял, что в Германии застой и низкие темпы строительства.
"Давайте пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы, все идет гораздо лучше, чем могло бы идти", — сказал Песков.