МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Немцы должны сами разбираться со своей экономической ситуацией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Германии обвинили правительство в деиндустриализации страны

Так он прокомментировал сообщения о критике канцлером Олафом Шольцем правительства ФРГ.

Немецкий лидер ранее заявлял, что в Германии застой и низкие темпы строительства.

"Давайте пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы, все идет гораздо лучше, чем могло бы идти", — сказал Песков.