2023-09-07T15:36:48+03:00
2023-09-07T15:36:48+03:00
2023-09-07T15:36:48+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841683985.html
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 216 тысяч,... ПРАЙМ, 07.09.2023
экономика, новости, сша, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 216 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост показателя до 234 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 229 тысяч с 228 тысяч.