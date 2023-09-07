МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 сентября, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 216 тысяч, сообщило министерство труда страны. Крайне низкий уровень безработицы аномален для России, заявил Решетников

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост показателя до 234 тысяч с изначального значения предшествующей недели, которое было пересмотрено до 229 тысяч с 228 тысяч.