ООН, 7 сен — ПРАЙМ. Россия запросила на 26 сентября проведение заседания СБ ООН по теме диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. ЦБ снял ограничения по продаже наличной валюты населению

"Мы запросили на 26 сентября — годовщину подрыва "Северных потоков" — открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников "на чистую воду". Начало — в 22.00 по Москве", — указал Полянский.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.