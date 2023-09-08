2023-09-08T15:56:08+03:00
2023-09-08T15:56:08+03:00
2023-09-08T15:56:08+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841695541.html
Евросоюз в пятницу внес шесть россиян в список санкций
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЕС добавил шесть россиян в санкционный список "за нарушение прав человека", свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Под ограничения попали... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, ес, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036056.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036056.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036055.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036043.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83903/60/839036043.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230907/841684602.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. ЕС добавил шесть россиян в санкционный список "за нарушение прав человека", свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под ограничения попали сотрудники ФСБ, работники органов прокуратуры Крыма и суда, а также заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, судья Симферопольского района Длявер Берберов и крымский судья Виктор Крапко.
Санкции Евросоюза за нарушение прав человека действуют с 8 декабря 2020 года до 8 декабря 2023 года. Их разработал глава евродипломатии Жозеп Боррель в 2019 году. В списках значатся граждане и организации из разных стран, включая Россию.
Санкции замораживают активы и экономические ресурсы в еврозоне. Страны-члены Евросоюза не должны допускать въезд и транзит свою территорию физических лиц, попавших под ограничительные меры.