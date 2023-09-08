БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. ЕС добавил шесть россиян в санкционный список "за нарушение прав человека", свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Эксперт предположил, что ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго

Под ограничения попали сотрудники ФСБ, работники органов прокуратуры Крыма и суда, а также заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, судья Симферопольского района Длявер Берберов и крымский судья Виктор Крапко.

Санкции Евросоюза за нарушение прав человека действуют с 8 декабря 2020 года до 8 декабря 2023 года. Их разработал глава евродипломатии Жозеп Боррель в 2019 году. В списках значатся граждане и организации из разных стран, включая Россию.

Санкции замораживают активы и экономические ресурсы в еврозоне. Страны-члены Евросоюза не должны допускать въезд и транзит свою территорию физических лиц, попавших под ограничительные меры.