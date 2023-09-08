КАЗАНЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Россия и Китай увеличили товарооборот рыбной продукции за восемь месяцев

"Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", — сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество".

Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки.

"Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", — подчеркнул Решетников.