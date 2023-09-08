2023-09-08T16:09:20+03:00
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Решетников предрек превышение плана по товарообороту России и Китая
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Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Расширение сотрудничества... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, максим решетников, россия, китай, товарооборот
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЗАНЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Россия и Китай в 2023 году превысят плановую цифру в 200 миллиардов долларов товарооборота, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Расширение сотрудничества в первую очередь это, конечно, вопросы развития торговли… В этом году по итогам семи месяцев мы тоже видим цифры роста более 30%, и это говорит о том, что мы действительно цифру в 200 миллиардов долларов взаимной торговли в этом году достигнем и превысим", — сказал Решетников в ходе пленарного заседания международного форума "Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество".
Министр отметил важность, что наряду с ростом количественных показателей товарооборота происходит и качественный рост. По его словам, растут взаимные поставки более сложной продукции, российские компании переориентируются на поставщиков из Китая, сами встраиваются в китайские производственные цепочки.
"Это создает большой потенциал для дальнейшего роста торговли", — подчеркнул Решетников.