МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и роста курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. В ЕК прокомментировали ситуацию по уже ввезенным в Евросоюз российским авто

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 1,3% до 3113 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent останется немного ниже 94 долларов за баррель, а курс евро на форексе – около 1,065 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе упадет на 1 рубль, до 95,82 рубля, евро — на 60 копеек, до 102,33 рубля, юаня — на 12 копеек, до 13,13 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Настроения на мировых рынках складываются преимущественно в пользу сохранения спроса на риск. Несмотря на статистику по инфляции в США за август, которая оказалась хуже рыночных ожиданий, инвесторы всё больше убеждаются в завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. При этом рынок фьючерсов сдвинул ожидания первого снижения ставки ФРС с мая на июль 2024 года", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В отношении европейского ЦБ аналогичные ожидания, что пределом базовой ставки станет уровень в 4,5%, до которого он и был повышен в четверг, добавляет он.

"Наиболее ожидаемым решением следующей недели будет объявление ставки ФРС. Вероятно, ставка будет повышена вслед за ЕЦБ, однако комментарии могут быть более жесткими, чем в Европе, что укрепит доллар к другим валютам. В целом на западных фондовых площадках можно ожидать переменчивого настроения. С одной стороны, наметился финал тренда ужесточения денежно-кредитной политики, а с другой, макростатистика выходит зачастую противоречивой, что может свидетельствовать об ухудшении видов на прибыли корпораций", — считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Эксперт полагает, что нефть продолжит торговаться в восходящем тренде, что во многом будет результатом ожидания роста спроса в Китае и Индии. Данные из США будут скорее нейтральными, хотя и тут можно ожидать некоторой поддержки роста стоимости черного золота. Он ожидает увидеть нефть марки Brent выше 96 долларов за баррель.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" также считает, что нефтяные фьючерсы сохраняют настрой на развитие повышения, но выглядят перекупленными в среднесрочном периоде, что указывает на риски коррекции от района очередного важного сопротивления 95 долларов по сорту Brent ближе к 90-91,5 доллара. При стабилизации выше указанной отметки, однако, котировки наверняка будут стремиться к 100 долларам с промежуточным значимым сопротивлением у 98,5 доллара.

"Основной причиной покупок остаются ожидания более ограниченного предложения нефти в четвертом квартале текущего года, о рисках чего предупредили в ОПЕК и МЭА. В то же время причиной фиксации прибыли могло бы послужить ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках и общая тенденция ухода от риска. Цены на золото продолжают торговлю в узком диапазоне 1910-1980 долларов, выхода из которого может не случиться до значимого изменения тона ФРС", — также указывает она.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ

В отличие от пресс-релиза внеочередного заседания ЦБ РФ, состоявшегося ровно месяц назад, в сегодняшний он добавил фразу, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это увеличивает вероятность такого шага, что в более долгосрочной перспективе способно оказать некоторую поддержку рублю", — добавляет он.

"Рубль может несколько укрепится на фоне высоких цен на нефть, а также из-за ужесточения ДКП. Однако сильного движения, вероятно, ожидать не стоит. Фундаментально курс доллара спокойно может быть даже ниже 85 рублей, но пока восходящий тренд окончательно не сломлен", — полагает Манько.

На динамику валютного курса продолжат оказывать влияние потоки от временно повышенных продаж юаней Банком России и спроса на валюту после погашения еврооблигаций Минфина, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В моменте на валютном рынке могут наблюдаться высокие уровни волатильности, но в целом для курса доллара, вероятно, сохранит свою актуальность диапазон в 95-98 рублей", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из Freedom Finance Global ожидает, что спрос на ОФЗ и наиболее надежные корпоративные облигации будет преобладать над акциями. На этом фоне динамика индекса Мосбиржи, вероятнее всего, будет боковой: можно ориентироваться на диапазон 3100–3200 пунктов, добавляет он.

Манько считает, что российский рынок будет искать поводы к продолжению коррекции, что в первую очередь будет видно в бумагах второго и третьего эшелонов. В целом индекс Мосбиржи снизится умеренно в пределах 2-4%.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка говорит, что сильных конъюнктурных или фундаментальных причин для отката индекса Мосбиржи ниже 3000-3050 пунктов пока нет, но локальный откат в эту зону выглядит весьма вероятным.

Российский фондовый рынок на следующей неделе в условиях высоких процентных ставок и более низкого уровня средней дивидендной доходности эмитентов рискует не найти новых драйверов для роста и развить нисходящую коррекцию, считает Кожухова.

"Сигналом в пользу медвежьего сценария выступит закрепление индекса Мосбиржи ниже поддержки 3100 пунктов со следующими целями движения к 3050 и 3000 пунктам. Говорить о сломе среднесрочного восходящего тренда можно будет ниже 2890 пунктов. Индексу РТС, в то же время, может помочь стабилизироваться в диапазоне 1000-1050 пунктов потенциальное укрепление рубля", — добавляет она.

Григорьев считает, что учитывая существенно выросшие цены на нефть, индекс Мосбиржи на грядущей неделе может попробовать закрепиться выше 3150 пунктов.

"Учитывая столь позитивный настрой нашего рынка, скорее всего, в начале следующей недели он продолжит восстанавливаться с ближайшей целью 3190–3200 пунктов. по индексу Мосбиржи. Для реализации подобного сценария необходимо отсутствие какого-либо серьезного негатива на выходных, хотя бы нейтральный внешний фон в понедельник, а также стабильность курса рубля или снижение", — говорит Бабин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Ващенко, лидерами роста будут акции банков и нефтегазового сегмента, поводом является рост цены на нефть и повышение ключевой ставки.

На фондовом рынке несколько лучше других будут себя чувствовать бумаги нефтяных компаний, а также химических концернов, а хуже рынка будут акции строителей и металлургов, уверен Манько.

Локтюхов замечает, что на нефтяном рынке котировки Brent растут, отражая ограниченность предложения в условиях устойчивого спроса на энергоносители в развитых странах и Азии. Перспектива выхода Brent выше 100 долларов за баррель выглядит все более отчетливой, что позитивно скажется на курсе рубля и акциях нефтегазового сектора, полагает он.

"Из "фишек" обращаем внимание на акции Сбербанка и Мосбиржи. В акциях потребсектора позитивно смотрим на "Магнит", имеющий потенциал улучшения финпоказателей. "Идейные" бумаги нефтегазового сектор могут поддержать высокие цены на нефть (например, "Лукойл" и "Новатэк")", — добавляет аналитик.

Кожухова напоминает, что среди корпоративных событий в ближайшие дни стоит отметить финансовые результаты ритейлера "О'кей" за первое полугодие 2023 года по МСФО, собрания акционеров "Белуга Групп", "Татнефти", "Черкизово", "Русснефти" по дивидендам. Акции "Инарктики" последний день можно будет купить с дивидендами за первое полугодие 2023 года. Группа "Позитив" проведет четвертый заключительный раунд выкупа акций в рамках SPO, а торги расписками VK на Мосбирже приостановятся перед редомициляцией.

"С 22 сентября в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС войдут акции группы "Позитив", расписки Qiwi, обыкновенные акции "Юнипро" и "Селигдара", а покинут индекс расписки Fix Price. В лист ожидания на исключение из базы расчетов войдут акции "Магнита". На макроэкономическом фронте будет опубликован индекс цен производителей России за август", — добавляет она.