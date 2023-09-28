МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Отказ от поддержания макроэкономической стабильности в угоду структурной трансформации был бы неправилен, уязвимости в экономике никуда не делись, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила о фрагментации мировой экономики

"Иногда говорят, что для структурной перестройки можно тактически пожертвовать макроэкономической стабильностью, что она уже отыграла свою роль. На мой взгляд это неверно, уязвимости никуда не делись", — сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.

"Ответственная финансовая политика в условиях структурной перестройки не потеряла своей актуальности, она стала еще более необходимой", — добавила Набиуллина.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что необходимо умно выстраивать финансовую политику, создавая инструменты для привлечения средств в отрасли, которые нужны для структурной перестройки.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.