2023-09-28T13:14:19+03:00
2023-09-28T13:14:19+03:00
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Набиуллина подчеркнула первостепенность макроэкономической стабильности
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Отказ от поддержания макроэкономической стабильности в угоду структурной трансформации был бы неправилен, уязвимости в экономике никуда не делись, заявила глава Банка России... ПРАЙМ, 28.09.2023
финансы, экономика, новости, россия, эльвира набиуллина, макроэкономическая стабильность
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Отказ от поддержания макроэкономической стабильности в угоду структурной трансформации был бы неправилен, уязвимости в экономике никуда не делись, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Иногда говорят, что для структурной перестройки можно тактически пожертвовать макроэкономической стабильностью, что она уже отыграла свою роль. На мой взгляд это неверно, уязвимости никуда не делись", — сказала она, выступая на Московском финансовом форуме.
"Ответственная финансовая политика в условиях структурной перестройки не потеряла своей актуальности, она стала еще более необходимой", — добавила Набиуллина.
При этом глава ЦБ подчеркнула, что необходимо умно выстраивать финансовую политику, создавая инструменты для привлечения средств в отрасли, которые нужны для структурной перестройки.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.