МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Программа заимствований России не исполняется из-за высоких ставок, целесообразно финансировать расходы за счет допдоходов, а не займов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на брифинге в рамках Московского финансового форума. Минфин хочет видеть предсказуемый курс рубля, заявил Силуанов

"В этом году у нас программа заимствований почти 3,6 триллиона рублей. Мы за полугодие шли примерно вровень с планом, а сейчас несколько аукционов у нас не состоялось, поскольку инвесторы, банкиры предлагали слишком высокие проценты по нашим заимствованиям", — сказал Силуанов.

По его словам, Минфин не может занимать по высоким процентам, поскольку это приведет к росту процентах ставок во всей экономике.

"В этом году мы видим хорошие нефтегазовые доходы. Мы перевыполним наши планы по поступлению нефтегазовых доходов. И в этой связи мне кажется абсолютно экономически обоснованным, если мы за счет нефтегазовых доходов профинансируем наши расходы, не обращаясь к заимствованиям на рынке и дополнительно не давая стимул роста ставок в экономике", — добавил он.

"Объем заимствований до конца года будет сокращен и будет осуществляться на приемлемых для министерства финансов условиях", — заявил министр финансов.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.