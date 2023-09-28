МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Позиция Минфина по предложенной главой Минэкономразвития "мембране" для курса рубля аналогична позиции ЦБ, заявил министр финансов Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума. ЦБ не планирует принимать меры из-за увеличения среднего срока ипотеки

"Про "мембрану" — позиция, аналогичная позиции ЦБ", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как министерство оценивает эту инициативу.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в связи с ситуацией на валютном рынке 25 сентября поднял вопрос о том, что из-за активного развития платежей в нацвалютах сформировался по сути рынок офшорных рублей, которые обращаются за границей и вовлекаются в валютные игры против рубля. По его мнению, России нужно создавать некий аналог китайской модели — "мембраны" между внутренним и внешним рынками рублей.

ЦБ, комментируя предложение Решетникова, 26 сентября заявил, что ограничения на движение капитала уместны в качестве краткосрочных мер реагирования при значительных рисках финансовой стабильности. Тогда регулятор отметил, что сегментированность валютного рынка приведет к множественности курсов и негативным последствиям для финансового рынка в целом.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе: это будет движение назад с точки зрения свободы финансового рынка.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.