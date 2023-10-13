БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент России Владимир Путин. Путин оценил рост ВВП России по итогам года

"В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, мы все реализуем все, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", — сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.