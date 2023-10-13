2023-10-13T12:12:53+03:00
2023-10-13T12:12:53+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841975640.html
Россия реализует все национальные цели развития, заявил Путин
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Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент России Владимир Путин. "В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни... ПРАЙМ, 13.10.2023
экономика, новости, россия, снг, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 13 окт — ПРАЙМ. Россия реализует все национальные цели развития, сообщил президент России Владимир Путин.
"В целом Россия реализует свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались, наоборот, мы все реализуем все, что намечено было в предыдущие годы, все национальные цели развития у нас исполняются", — сообщил Путин на саммите СНГ в узком составе.