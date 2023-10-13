2023-10-13T13:37:15+03:00
2023-10-13T13:37:15+03:00
2023-10-13T13:37:15+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231013/841976641.html
В Великобритании рассказали о неопределенности в плане бюджета
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Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что в его осеннем бюджетном заявлении, в котором прописаны планируемые расходы, доходы, изменения в фискальной политике, будет... ПРАЙМ, 13.10.2023
финансы, экономика, новости, великобритания, бюджет, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что в его осеннем бюджетном заявлении, в котором прописаны планируемые расходы, доходы, изменения в фискальной политике, будет отражен осторожный подход в связи с мировой нестабильностью, сообщает агентство Reuters.
"Финансовая картина, которую я вижу, она хуже, чем весной. Это означает, что мне придется принимать трудные решения для достижения нами устойчивости с учетом того, что происходит на Украине, в Израиле, в некоторых частях Африки", — передает агентство.
Ранее глава ведомства заявил, что правительство не сможет гарантировать снижения налогового бремени на британцев до следующих парламентских выборов, которые должны пройти не позднее января 2025 года.
Выступление министра с осенним бюджетным заявлением запланировано на 22 ноября.