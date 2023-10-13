МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что в его осеннем бюджетном заявлении, в котором прописаны планируемые расходы, доходы, изменения в фискальной политике, будет отражен осторожный подход в связи с мировой нестабильностью, сообщает агентство Reuters. Минфин Великобритании назвал инфляцию главной темой осеннего заявления

"Финансовая картина, которую я вижу, она хуже, чем весной. Это означает, что мне придется принимать трудные решения для достижения нами устойчивости с учетом того, что происходит на Украине, в Израиле, в некоторых частях Африки", — передает агентство.

Ранее глава ведомства заявил, что правительство не сможет гарантировать снижения налогового бремени на британцев до следующих парламентских выборов, которые должны пройти не позднее января 2025 года.

Выступление министра с осенним бюджетным заявлением запланировано на 22 ноября.