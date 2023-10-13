МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Украина может потерять еще больше территорий, если затянет конфликт, сказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. В США раскрыли, какой город русские могут освободить за несколько дней

Он указал, что, к примеру, Одесса исторически считается русским городом, и многие его жители хотели бы быть в составе Российской Федерации. Но Риттер считает, что сейчас Россия вряд ли будет усложнять конфликт занятием вначале Херсона, потом Одессы.

Украине надо больше волноваться о том, что претензии на Львов есть у Польши, какие-то претензии на украинские территории есть и у Румынии, напоминает Риттер.

"Украина уже потеряла себя как страна и нация, она уже никогда не будет прежней. Ей не вернуть территории, которые перешли к России", — считает бывший шпион.

Он сказал, что мало кто верит в победу Украины. "Хотя бы для каких-то успехов ВСУ нужно отказаться от тактики НАТО, поскольку она полностью провалилась в этом конфликте", считает Риттер.

В целом союзники Украины в НАТО не очень довольны "успехами" украинского контрнаступления. И хотя генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что если проиграет Украина, то проиграет и НАТО, пока не видно, чтобы Альянс признал свое поражение, отметил эксперт.

"Интересно, как они будут помогать Украине дальше — а без помощи союзников Киев быстро сдуется — если в самой Европе больше ничего нет, все отдали. Экономика Франции, Италии, Германии, Британии находится в рецессии. Они даже не смогут сделать производство стали, которая нужна для оружия, потому что у нет дорогая электроэнергия" — говорит Риттер.

Он сказал, что вероятно Запад рассчитывал победить Россию санкциями, но это у него не получилось. Россия все время была на шаг впереди, считает Риттер.