МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Китаем реально впечатляет, Москва заняла высокое место среди торговых партнеров Пекина, заявил российский лидер Владимир Путин. Премьер Таиланда восхитился ответом Путина на приглашение посетить страну

Глава госдуарства принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае.

"Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200", — сказал Путин.

По словам президента, формально Россия оказалась на шестом месте в числе торговых партнеров Китая, но на самом деле заняла более высокие строчки.

Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.