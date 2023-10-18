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https://1prime.ru/state_regulation/20231018/842014724.html
Путина впечатлил объем товарооборота России и Китая
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Объем товарооборота между Россией и Китаем реально впечатляет, Москва заняла высокое место среди торговых партнеров Пекина, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава... ПРАЙМ, 18.10.2023
экономика, новости, владимир путин, россия, китай, товарооборот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Объем товарооборота между Россией и Китаем реально впечатляет, Москва заняла высокое место среди торговых партнеров Пекина, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава госдуарства принял участие в форуме "Один пояс — один путь" в Китае.
"Тот объем товарооборота, о котором мы сегодня говорим, он реально впечатляет, ведь мы ставили перед собой задачу добиться 200 миллиардов долларов в 2024 году. И когда мы в 2019 году это сформулировали, я вам скажу откровенно, мало кто верил, что это вообще возможно, потому что на тот момент времени товарооборот у нас был 100 миллиардов. А сейчас с опережением графика уже 200", — сказал Путин.
По словам президента, формально Россия оказалась на шестом месте в числе торговых партнеров Китая, но на самом деле заняла более высокие строчки.
Инициатива "Один пояс — один путь" — крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.